Digitale terrestre | cosa succede a settembre? 36 milioni di tv smetteranno di funzionare | ecco cosa fare

(Di giovedì 29 aprile 2021) A partire dal 1°di quest’anno quasi 36di televisori potrebbero nonpiù, infatti sono in molti che in questi mesi si stanno domandando chedebbanocon il vecchio televisore. Questo perché proprio a partire dasi passerà a un nuovo standard televisivo, ovvero il DVB-T2, questo avverrà nel quadro generale di una riorganizzazione delle frequenze perspazio alle comunicazioni cellulari. LEGGI ANCHE => DAZN vince il bando per i diritti tv della serie A: come cambieranno le cose? Cambierà il prezzo? Però ovviamente questo sistema non verrà supportato da tutti i televisori, per sapere come sapere se il vostro televisore supportare il sistema dovretequanto segue: ...

Advertising

borghi_claudio : Arrivato a casa e vedo che sul canale 262 del digitale terrestre si può vedere il canale di @byoblu e c'è pure l'am… - repubblica : ?? Digitale terrestre, 36 milioni di televisori a rischio oscuramento da settembre. Altri 9 da rottamare nel 2022. I… - banzaisolaro : RT @borghi_claudio: Arrivato a casa e vedo che sul canale 262 del digitale terrestre si può vedere il canale di @byoblu e c'è pure l'amico… - franceschifra : Io e Alessio Spinelli, #sindaco di #fucecchio siamo su un #cesto nel bel mezzo del Padule. Con Paolo Del Ry vi port… - Irene_Collini : RT @ManeskinFanClub: Buone notizie! Lo showcase di ieri sera, organizzato da RDS, andrà in onda, Domenica 9 Maggio alle 20. Sarà possibile… -

Ultime Notizie dalla rete : Digitale terrestre

Tra i mezzi di comunicazioni più diffusi e utilizzati, è bene ricordare che è iniziato il graduale passaggio al nuovo. Una novità che costringe in molti a dover cambiare il ...... in programma venerdì 30 aprile dalle ore 18 sulla piattaforma Twitch e in Emilia Romagna su Lepida TV " canale 118 dele 5118 di Sky. L'iniziativa Canzoni per la Ricerca è nata ...La squadra di Fonseca torna protagonista in Europa League: alle 21 la sfida con il Manchester Utd Tutto in 180 minuti, partendo da questa sera, per dare forma ad un sogno e mettere nell’itinerario del ...La squadra di Fonseca torna protagonista in Europa League: alle 21 la sfida con il Manchester Utd Tutto in 180 minuti, partendo da questa sera, per dare forma ad un sogno e mettere nell’itinerario del ...