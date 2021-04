Dieci anni senza la presenza in tv di Lamberto Sposini

(Di giovedì 29 aprile 2021) Era il 29 aprile del 2011 eveniva colpito da una emorragia cerebrale mentre era nello studio de ' La vita in diretta ' poco prima di andare in onda con Mara Venier . Da quel momento ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dieci anni

- - > Leggi Anche Il tenero scatto di Lamberto Sposini per i suoi 68'Cominciamo con un bel po' di ritardo. Lamberto non si è sentito bene. Stavamo per partire alle 2 e ha avuto un leggero ...L'azienda statunitense Intel, dominante fino afa, è stata soppiantata. Oggi Tsmc produce l'80 per cento dei semiconduttori più sofisticati e si prepara a commercializzare semiconduttori ...L'industria vinicola australiana, del valore di 1 miliardo di dollari l'anno, controversia commerciale tra Pechino e Canberra: dei 3 mila produttori di vino australiani, circa la metà dipende dalle es ...Ministro Cingolani, nella sua intervista rilasciata il 28 aprile al quotidiano “La Repubblica” ha parlato chiaro: la mobilità elettrica avrà senso in Italia solo quando il 7 ...