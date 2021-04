Dieci anni fa moriva Bin Laden | ecco perché pianificò l’11 settembre

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il giornalista pachistano Hamid Mir ha intervistato per ben tre volte Osama Bin: nel 1997 a Tora Bora, nel 1998 in una grotta a Kandahar e nel novembre 2001 a Kabul, qualche settimana dopo gli attentati dell'11. "Era sotto pressione, non era rilassato - ha ricordato il giornalista dell'incontro avvenuto nel 2001 - non aveva l'aria di una persona vittoriosa. Ma una cosa era molto chiara: voleva risucchiare le truppe americane in Afghanistan e pensava che una volta che fossero arrivate in Afghanistan avrebbe avuto l'occasione di ripetere la storia della caduta dell'Unione sovietica", ha affermato in riferimento all'invasione sovietica in Afghanistan (1979-1989). "Le mie conclusioni dopo l'ultimo incontro con lui erano che lui voleva di fatto risucchiare le truppe americane in Afghanistan e che questo era il suo principale obiettivo. ...