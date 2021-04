Deve scontare la condanna, ma si era reso irreperibile: arrestato a Santa Teresa (Di giovedì 29 aprile 2021) (Visited 197 times, 197 visits today) Notizie Simili: Picchia la madre anziana e poi va a denunciarla:… Serie di furti nelle abitazioni e nei negozi di… Bustoni di marijuana come in un ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 29 aprile 2021) (Visited 197 times, 197 visits today) Notizie Simili: Picchia la madre anziana e poi va a denunciarla:… Serie di furti nelle abitazioni e nei negozi di… Bustoni di marijuana come in un ...

Advertising

Ivan__soli : Comunque son stanco di leggere gente fuori dal mondo.. Gente che vuole Berlusconi al gabbio e altri criminali che a… - paolo36100 : @POPOLOdiTWlTTER HA RAGIONE SE I GIUDICI RISPETASSERE LE LEGGI NON SI ARRIVEREBBE A QUESTO UN LADRE CHE COMMETTE UN… - onetwit960 : @riotta Sono 45 anni che assisto alla storia del 'loro sì ma allora anche gli altri' e giù con valutazioni pseudo-p… - andrewsword2 : RT @UtherPe1: Il papà di una mia compagna di classe del Liceo all'epoca fu Gambizzato perché faceva l'ing. in Fiat e cosucce di questo tipo… - giandomenic45 : RT @autocostruttore: Operazione ‘Hello Bross’: arrestato un altro affiliato della mafia nigeriana. Era in un appartamento di Bologna ricerc… -