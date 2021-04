Detto Fatto, Bianca Guaccero sveglia i fan: “Ci siete?” – FOTO (Di giovedì 29 aprile 2021) Bianca Guaccero è bellissima nel nuovo post di Instagram dove sveglia i fans per invitarli a sintonizzarsi su “Detto Fatto”, trasmissione che conduce ogni giorno su Rai 2 Bianca Guaccero… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 aprile 2021)è bellissima nel nuovo post di Instagram dovei fans per invitarli a sintonizzarsi su “”, trasmissione che conduce ogni giorno su Rai 2… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

fattoquotidiano : “Cosa rispondo quando Salvini ironizza sul fatto che sono un esperto di zanzare? Che non capisce nulla. E’ demagogi… - PBPcalcio : @PianiMino Gigo lo ha detto a molti compagni e ad amici di voler restare al Milan... questo è un dato di fatto - MichelaMarzano : “Il mio primo pensiero è andato a lei e ai suoi valori” ha detto ieri commentando la sentenza, il papà di Martina.… - lindaepinta_ : Divertente il fatto che la settimana scorsa durante la classifica oscena di Geronimo Scotto alla rivelazione dell'u… - rxncore : pensando al fatto che ogni volta in cui quest’anno ho detto “peggio di così non può andare” alla juventusfc è andato sempre tutto peggio -