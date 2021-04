Demonic | un video mostra il dietro le quinte del film di Neill Blomkamp

(Di venerdì 30 aprile 2021) Unilledi, il nuovodi, regalando qualche immagine dal set.è il nuovodiretto dache debutterà nelle sale americane il 20 agosto e online è stato condiviso un interessantedelledel progetto. Il breveatoqualche dettaglio del lavoro compiuto sul set e dell'attrezzatura utilizzata per realizzare alcune delle scene. I protagonisti del nuovo lungometraggio sono Carly Pope (Elysium), Chris William Martin (The Age of Adaline, Aliens vs. Predator: Requiem, The Vampire Diaries) e Michael ...

