Delitto di Avellino | Mio figlio non ha ucciso da solo | Giovanni manipolato da Elena

(Di giovedì 29 aprile 2021) “”. Questo il termine che Maria Crisci usa nel parlare delLimata, il 22enne che adhacon 14 coltellate il padre diGioia, la sua fidanzata 18enne. La linea di difesa, illustrata in un’intervista al Mattino, è che lei abbia chiesto al giovane fidanzato di uccidere il padre e lui avrebbe agito come un burattino. Oltretutto il legale Mario Villani si dice convinto che “sulla scena del crimine ci sono state molte interferenze: 14 coltellate sono tante enon erain quella casa”. La donna dice che “la nostra è una famiglia semplice”, aggiunge che “sappiamo come educare i nostri figli”, anche se“si è dovuto curare e ha sofferto”: un tentato suicidio per una delusione ...

Dopo illui scappa e viene accompagnato a Cervinara, il suo paese d'origine, da un'amica che chiama al telefono. Giovanni venerdì scorso... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è ...Leggi anchedi, spunta la chat tra Elena Gioia e Giovanni Limata prima dell'omicidio: "Sali, sta dormendo" Si legge su Il Mattino che è stato uno degli spettatori in diretta a ...Così Elena si definiva sui social un anno fa di Irene de Arcangelis. (fotogramma). La giovane ora in carcere accusata, con il fidanzato Giovanni Limata, di omicidio premeditato per aver ucciso il padr ...Una donna ha accompagnato Giovanni da Avellino a Cervinara dopo il delitto.È stata ascoltata in procura insieme alla madre. Si sta verificando se entrambe erano in auto ad attenderlo ...