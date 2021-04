Delitto di Avellino, “Facile capire chi è stato manipolato”: parla la mamma di Giovanni Limata (Di giovedì 29 aprile 2021) Delitto di Avellino: la mamma di Giovanni Limata, Maria Crisci, parla dell’omicidio compiuto dal figlio. Il giovane ha accoltellato Aldo Gioia, padre della fidanzata. Lo scorso venerdì, 23 aprile, Aldo Gioia è stato ucciso in casa sua dal fidanzato della figlia, Giovanni Limata. Parliamo del Delitto di Avellino, una tragedia che si è verificata nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 29 aprile 2021)di: ladi, Maria Crisci,dell’omicidio compiuto dal figlio. Il giovane ha accoltellato Aldo Gioia, padre della fidanzata. Lo scorso venerdì, 23 aprile, Aldo Gioia èucciso in casa sua dal fidanzato della figlia,. Parliamo deldi, una tragedia che si è verificata nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

