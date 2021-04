Decathlon cerca nuovi lavoratori a Giugliano, Casoria, Benevento. Come candidarsi (Di giovedì 29 aprile 2021) La multinazionale Decathlon cerca addetti alla vendita negli store di Giugliano, Casoria, Montecorvino Pugliano (Salerno), Mercogliano (Avellino), e Benevento. Decathlon cerca nuovi lavoratori a Giugliano, Casoria, Benevento e Mercogliano I candidati ai posti di lavoro in Campania da Decathlon devono possedere questi requisiti principali: praticanti regolari di uno sport; passione per lo sport; orientamento al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 aprile 2021) La multinazionaleaddetti alla vendita negli store di, Montecorvino Pugliano (Salerno), Mercogliano (Avellino), ee Mercogliano I candidati ai posti di lavoro in Campania dadevono possedere questi requisiti principali: praticanti regolari di uno sport; passione per lo sport; orientamento al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

