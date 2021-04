De Zerbi, futuro tra Fiorentina e Shakhtar: le ultime sul tecnico del Sassuolo (Di giovedì 29 aprile 2021) Roberto De Zerbi deve decidere il suo futuro: sia la Fiorentina che lo Shakhtar Donetsk l’hanno contattato Molto probabilmente Roberto De Zerbi sarà il primo allenatore che cambierà panchina in Serie A. Il tecnico del Sassuolo ha ricevuto due offerte su tutte: quella dello Shakhtar Donetsk e quella della Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi era in programma un appunta- mento con l’a.d. neroverde Giovanni Carnevali, tuttavia nell’agenda del manager sono entrati impegni improrogabili: cosi? il faccia a faccia rischia di slittare. Il segno inequivocabile di un cambio all’orizzonte viene, comunque, dai sondaggi avviati dal club emiliano con altri allenatori. Nella lista della societa? della famiglia Squinzi ci sono sicuramente ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Roberto Dedeve decidere il suo: sia lache loDonetsk l’hanno contattato Molto probabilmente Roberto Desarà il primo allenatore che cambierà panchina in Serie A. Ildelha ricevuto due offerte su tutte: quella delloDonetsk e quella della. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi era in programma un appunta- mento con l’a.d. neroverde Giovanni Carnevali, tuttavia nell’agenda del manager sono entrati impegni improrogabili: cosi? il faccia a faccia rischia di slittare. Il segno inequivocabile di un cambio all’orizzonte viene, comunque, dai sondaggi avviati dal club emiliano con altri allenatori. Nella lista della societa? della famiglia Squinzi ci sono sicuramente ...

