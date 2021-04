De Luca: “Mi sono intossicato sentendo che la Campania rischia zona arancione” (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Stamattina mi sono intossicato sentendo che la Campania rischia la zona arancione. Noi abbiamo un dato alto sui positivi che troviamo, ancora ieri erano 1800 positivi. Ma c’è da capire bene come vengono valutati i positivi, anche perché i positivi sono per il 99% asintomatici o paucisintomatici. Ho la sensazione che in altre parti d’Italia non adottano, diciamo, lo stesso rigore della Campania per valutare i positivi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una visita di oggi a Mondragone. “Noi siamo – ha detto – per il massimo rigore per non giocarci la stagione estiva. Già oggi qualche positivo che troviamo è il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Stamattina miche lala. Noi abbiamo un dato alto sui positivi che troviamo, ancora ieri erano 1800 positivi. Ma c’è da capire bene come vengono valutati i positivi, anche perché i positiviper il 99% asintomatici o paucisintomatici. Ho la sensazione che in altre parti d’Italia non adottano, diciamo, lo stesso rigore dellaper valutare i positivi”. Lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De, nel corso di una visita di oggi a Mondragone. “Noi siamo – ha detto – per il massimo rigore per non giocarci la stagione estiva. Già oggi qualche positivo che troviamo è il ...

