Daydreamer, anticipazioni: Sanem e Can ballano abbracciati al rifugio, lui si avvicina e sente il suo profumo. Riuscirà a ricordare? (Di giovedì 29 aprile 2021) Daydreamer, anticipazioni: avevamo lasciato Can raffreddato e quindi non in grado di sentire il profumo di Sanem che l’aveva stregato. Intanto alla “Fikri Harika” c’è un altro problema … Daydreamer: Can e Sanem sono assenti alla presentazione, il Signor Asym sta per andarsene infuriato, ma Leyla risolve la situazione Alla “Fikri Harika” arriva il Signor Asym con la sua assistente per la presentazione della pubblicità della crema di Sanem. Deren fa gli onori di casa, presentando all’imprenditore Emre, Leyla, Muzo e Ceycey, ma ovviamente il manager chiede della minore delle sorelle Aydin e di Can! Deren, imbarazzata, spiega che sfortunatamente i due hanno avuto un contrattempo urgente ed inaspettato all’ultimo momento, ma faranno loro la presentazione senza nessun ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 29 aprile 2021): avevamo lasciato Can raffreddato e quindi non in grado di sentire ildiche l’aveva stregato. Intanto alla “Fikri Harika” c’è un altro problema …: Can esono assenti alla presentazione, il Signor Asym sta per andarsene infuriato, ma Leyla risolve la situazione Alla “Fikri Harika” arriva il Signor Asym con la sua assistente per la presentazione della pubblicità della crema di. Deren fa gli onori di casa, presentando all’imprenditore Emre, Leyla, Muzo e Ceycey, ma ovviamente il manager chiede della minore delle sorelle Aydin e di Can! Deren, imbarazzata, spiega che sfortunatamente i due hanno avuto un contrattempo urgente ed inaspettato all’ultimo momento, ma faranno loro la presentazione senza nessun ...

Advertising

infoitcultura : Daydreamer, le anticipazioni del 29 aprile: Can recupera la memoria - redazionetvsoap : #Daydreamer #Anticipazioni La #trama di #domani, #29aprile - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021: Can non è più innamorato di Sanem - lizziedj75 : L'Annuncio: Daydreamer anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021, c... - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 29 aprile 2021: la strana idea di Sanem per aiutare Can… -