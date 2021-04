David Cronenberg, il nuovo film di fantascienza è 'Crimes of the Future' (Di giovedì 29 aprile 2021) Sette anni dopo il suo ultimo film, 'Maps to the Stars', il regista e sceneggiatore David Cronenberg torna ufficialmente al lavoro: sta infatti per iniziare le riprese di 'Crimes of the Future', un ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Sette anni dopo il suo ultimo, 'Maps to the Stars', il regista e sceneggiatoretorna ufficialmente al lavoro: sta infatti per iniziare le riprese di 'of the', un ...

Advertising

Astralus : David Cronenberg girerà il suo prossimo film quest’estate - GianlucaOdinson : David Cronenberg torna sul set: le riprese di 'Crimes of the Future' con Viggo Mortensen in Grecia - sfiorata82 : RT @badtasteit: #DavidCronenberg torna sul set: le riprese con Viggo Mortensen in Grecia, svelato il titolo? - badtasteit : #DavidCronenberg torna sul set: le riprese con Viggo Mortensen in Grecia, svelato il titolo? - Paio83 : RT @lostincinema_it: #DavidCronenberg torna sul set per dirigere #CrimesOfTheFuture, remake del suo omonimo film del 1970 -