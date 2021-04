Dalot: “Siamo più forti con Ibra in campo. Continuiamo a credere alla Champions” (Di giovedì 29 aprile 2021) Diogo Dalot, difensore di proprietà del Manchester United e in prestito al Milan, è stato intervistato da SportMediaset. Il portoghese si è soffermato sulla sconfitta di lunedì contro la Lazio e sul prossimo impegno contro il Benevento: “Sappiamo che l’ultima partita non è stata la più bella della stagione, ma per fortuna il calcio ti dà l’opportunità di rifarti ogni settimana e quindi Siamo concentrati per fare meglio sabato contro il Benevento. Come sta la squadra? Non c’è un problema fisico. Sabato abbiamo l’opportunità di fare meglio dell’ultima partita e Siamo concentrati per farlo”. Infine su Ibra. “Con lui in campo Siamo più forti. Ibra ci ha detto che dobbiamo continuare a credere nel nostro lavoro”. FOTO: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021) Diogo, difensore di proprietà del Manchester United e in prestito al Milan, è stato intervistato da SportMediaset. Il portoghese si è soffermato sulla sconfitta di lunedì contro la Lazio e sul prossimo impegno contro il Benevento: “Sappiamo che l’ultima partita non è stata la più bella della stagione, ma per fortuna il calcio ti dà l’opportunità di rifarti ogni settimana e quindiconcentrati per fare meglio sabato contro il Benevento. Come sta la squadra? Non c’è un problema fisico. Sabato abbiamo l’opportunità di fare meglio dell’ultima partita econcentrati per farlo”. Infine su. “Con lui inpiùci ha detto che dobbiamo continuare anel nostro lavoro”. FOTO: Twitter ...

Advertising

LukeRedblack : RT @AndreaPropato: #Dalot: “#Ibra? Con Ibra siamo sempre più forti. In questo momento dobbiamo credere nel nostro lavoro e continuare. Ques… - AndreaPropato : #Dalot: “#Ibra? Con Ibra siamo sempre più forti. In questo momento dobbiamo credere nel nostro lavoro e continuare.… - milansette : Dalot a SportMediaset: 'Con Ibra in campo siamo più forti. Zlatan ci ha detto che...' - LOSQUALO77 : RT @MilanNewsit: Dalot a SportMediaset: 'Con Ibra in campo siamo più forti. Zlatan ci ha detto che...' - notizie_milan : Dalot non ha dubbi: “Con Ibra in campo siamo più forti” -