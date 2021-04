Dall’energia all’economia circolare | ecco ‘Le sfide della transizione ecologica’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 aprile 2021) Leecologica possono segnare un cambiamento storico profondosocietà e dell’economia, un vero e proprio cambiamento di civiltà. Un cambiamento oggi possibile perché ci sono le condizioni economiche e tecnologiche per poter puntare su un benessere sostenibile, certo più sobrio, ma di migliore qualità, più esteso e inclusivo. Edo Ronchi nel suo nuovo libro ‘Le(edizioni Piemme) mette in luce la necessità di dare una nuova direzione alla società del dopo pandemia. “Il modello economico lineare, estrattivo e ad alto consumo di risorse e di energia, non è più sostenibile”, afferma Ronchi. Ma un segnale importante arriva dall’ Europa: il Green Deal con il Next generation Eu “segna – scrive ...