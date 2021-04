Dalla Spagna: Milan, deciso il futuro di Brahim Diaz (Di giovedì 29 aprile 2021) futuro tutto da scrivere per l’esterno offensivo Brahim Diaz, in prestito al Milan dal Real Madrid. In quest’ultimo periodo, lo spagnolo, non sta trovando la giusta continuità con la maglia rossonera. Il giocatore, secondo quanto riportato da El Chiringuito, a fine stagione farà ritorno a Madrid. L’intenzione di Maldini è quella di rinnovare per un’altra stagione il prestito e fissare un diritto di riscatto per il 2022. Prima però bisognerà convincere Florentino Perez. FOTO: Twitter ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021)tutto da scrivere per l’esterno offensivo, in prestito aldal Real Madrid. In quest’ultimo periodo, lo spagnolo, non sta trovando la giusta continuità con la maglia rossonera. Il giocatore, secondo quanto riportato da El Chiringuito, a fine stagione farà ritorno a Madrid. L’intenzione di Maldini è quella di rinnovare per un’altra stagione il prestito e fissare un diritto di riscatto per il 2022. Prima però bisognerà convincere Florentino Perez. FOTO: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna "JuiceRoll Race Edition", ENEL X lancia nuova infrastruttura ricarica per MotoE ... che verrà utilizzata a partire dalla prima gara della terza stagione della competizione, in programma a Jerez de la Frontera (Spagna) il 2 maggio 2021. "Siamo orgogliosi " ha dichiarato il ceo di ...

'Igor il Russo' condannato all'ergastolo ... è attualmente detenuto in Spagna, dove era stato arrestato nel dicembre del 2017 dopo otto mesi di ... Feher era stato dichiarato colpevole dalla giuria anche in relazione ad altri reati, tra cui ...

Al via il gemellaggio tra il Liceo Economico Sociale di Orvieto e la Scuola Statale Italiana di Madrid Orvieto chiama Madrid, Madrid risponde. Solo qualche giorno fa, infatti, si è tenuto il primo incontro tra la classe prima del Liceo Economico Sociale di Orvieto e una ...

"JuiceRoll Race Edition", ENEL X lancia nuova infrastruttura ricarica per MotoE (Teleborsa) - Enel X, in qualità di Official Smart Charging Partner della FIM Enel MotoE World Cup, ha lanciato il JuiceRoll Race Edition, la nuova infrastruttura di ricarica ...

