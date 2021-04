Dal Pino: «Finale Coppa Italia? Contento che il Governo ci abbia ascoltato» (Di giovedì 29 aprile 2021) Paolo Dal Pino parla della decisione del Governo di aprire il Mapei Stadium per la Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juve Paolo Dal Pino accoglie con soddisfazione la decisione del Governo di aprire il Mapei Stadium al 20% della capienza per la Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. «Ringraziamo il Governo che ha accolto la nostra richiesta. Si tratta di un segnale verso un ritorno alla normalità, di cui abbiamo tutti bisogno. Entro la fine di questo campionato speriamo di poter aprire a 1000 persone in totale sicurezza. Siamo fiduciosi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Paolo Dalparla della decisione deldi aprire il Mapei Stadium per laditra Atalanta e Juve Paolo Dalaccoglie con soddisfazione la decisione deldi aprire il Mapei Stadium al 20% della capienza per laditra Atalanta e Juventus. «Ringraziamo ilche ha accolto la nostra richiesta. Si tratta di un segnale verso un ritorno alla normalità, di cuimo tutti bisogno. Entro la fine di questo campionato speriamo di poter aprire a 1000 persone in totale sicurezza. Siamo fiduciosi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

