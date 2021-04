Da metà maggio a luglio nuove riaperture. Ma come ci sposeremo o andremo nelle piscine termali? (Di giovedì 29 aprile 2021) Spa, terme, banchetti nuziali, parchi divertimenti sono pronti per ripartire. Nel calendario fissato dal governo, le date sono fissate tra metà maggio e luglio. E le Regioni pubblicano le nuove linee guida che saranno da seguire. Leggi anche › Matrimoni, alla luna di Miele 2021 non si rinuncia nemmeno in tempi di Covid Ripartono terme, spa, banchetti nuziali e parchi divertimenti Nozze, matrimoni, banchetti nuziali Ripartono anche le cerimonie, anche se al momento non è stata ancora fissata una data. Tra le indicazioni quella di mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni. Di riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare ... Leggi su iodonna (Di giovedì 29 aprile 2021) Spa, terme, banchetti nuziali, parchi divertimenti sono pronti per ripartire. Nel calendario fissato dal governo, le date sono fissate tra. E le Regioni pubblicano lelinee guida che saranno da seguire. Leggi anche › Matrimoni, alla luna di Miele 2021 non si rinuncia nemmeno in tempi di Covid Ripartono terme, spa, banchetti nuziali e parchi divertimenti Nozze, matrimoni, banchetti nuziali Ripartono anche le cerimonie, anche se al momento non è stata ancora fissata una data. Tra le indicazioni quella di mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni. Di riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare ...

Advertising

Open_gol : L'analisi della fondazione Kessler consigliava di aspettare metà maggio, quando la diffusione del virus a livello n… - LegaSalvini : #SALVINI A DRAGHI: 'FIDUCIA IN TE, MA NOI LAVORIAMO AL PROSSIMO DECRETO CHE ENTRO METÀ MAGGIO DOVRÀ CONSENTIRE IL R… - KoinStrom : RT @_DAGOSPIA_: LE NUOVE LINEE GUIDA DELLE REGIONI PER LE RIAPERTURE IN PROGRAMMA TRA METÀ MAGGIO E LUGLIO... - Presente_3 : @Vince7914 Grazie alla Lega il coprifuoco verrà discusso a metà Maggio anziché il 31 Luglio. Non aveva alcun senso… - _WEEKENDIDEA_ : RT @VinoDolomiti: Avviso importante…torna Weekend in cantina!?? Siete pronti a scoprire le cantine aperte per le visite sabato 1 e domenica… -

Ultime Notizie dalla rete : metà maggio Vaccini, a maggio dosi sufficienti per almeno 500mila iniezioni al giorno Il resto a maggio quando se ne aspettano 15 - 17 milioni. Numeri questi più che sufficienti per ... un target che il piano del Governo già fissava per metà aprile ma che per mancanza di dosi il ...

Basket, Rimini batte anche Chiusi seconda in classifica ... e tanta intensità in entrambe le metà campo. Partita che stenta a decollare nei primi minuti con ... RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 2 maggio alle ore 18 presso il Palasport 'Franco ...

Covid: lockdown duro in Turchia, chiusure fino a metà maggio - Ultima Ora Agenzia ANSA Il resto aquando se ne aspettano 15 - 17 milioni. Numeri questi più che sufficienti per ... un target che il piano del Governo già fissava peraprile ma che per mancanza di dosi il ...... e tanta intensità in entrambe lecampo. Partita che stenta a decollare nei primi minuti con ... RivieraBanca Basket Rimini tornerà in campo domenica 2alle ore 18 presso il Palasport 'Franco ...