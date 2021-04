(Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - In ricordo di questa eroica resistenza e per consentire l'omaggio ai caduti, le cui spoglie riposano nella cripta semipogea, ilGaribaldino osserverà un orario didalle ore 9.00 alle 19.00, con accensione dei bracieri e con il supporto e l'accoglienza dei visitatori a cura dei volontari del servizio civile universale. Per l'occasione, anche ildellae della memoria garibaldina sarà visitabile per l'intera giornata (con prolungamento straordinario dell'abituale orario di) dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Nella mattinata sarà fornito inoltre un servizio di assistenza alla lettura del plastico dedicato alla battaglia del 30 aprile 1849, realizzato in occasione della ...

Advertising

ItaliaViva : È arrivato il momento di pensare sul serio che il gusto del futuro sia più forte della cultura della rendita e dell… - TV7Benevento : Cultura: domani apertura straordinaria Mausoleo Ossario e Museo Repubblica Romana (2)... - TV7Benevento : Cultura: domani apertura straordinaria Mausoleo Ossario e Museo Repubblica Romana... - RadioClodia : La candidatura di Chioggia a Capitale della Cultura 2024 arriva domani in consiglio comunale - ddgiusto : RT @franco45481797: Matteo Renzi: Forse per la politica è arrivato sul serio il momento di pensare che il gusto del coraggio, del futuro, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura domani

Metro

... - AssessoreNarni dott. Lorenzo Lucarelli - ABA Roma. Prof.ssa Patrizia Bisonni - Prof.ssa Alessandra Porfidia - ABA Perugia: Prof. Nicola Renzi - Prof. Raffaele Federici - Collaborazione ...L'appuntamento è pervenerdì 30 aprile alle ore 21, ma il video resterà visibile anche in ... commenta l'assessora allaStella Spinelli . 'Ringrazio di cuore gli organizzatori, che anche ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – In ricordo di questa eroica resistenza e per consentire l’omaggio ai caduti, le cui spoglie riposano nella cripta semipogea, il Mausoleo Ossario Garibaldino oss ...Domani riunione tecnica di coordinamento delle forze dell’ordine in vista del primo weekend in zona gialla. Si teme che i cittadini si riversino in gran numero sul waterfront ...