Crollo Roma nella ripresa | doppio Cavani e Fernandes | Pogba e Greenwood | 6-2 United!

Dopo un primo tempo di cuore e ben fatto, la Roma crolla nel secondo tempo all'Old Trafford, cedendo di schianto all0 United che vince 6-2 e ipoteca il passaggio alla finale di Europa League. I giallorossi avevano chiuso avanti il primo tempo sul 2-1 grazie ai gol di Pellegrini (rigore al 15? per un braccio largo di Pogba) e di Dzeko al 34?. E pure l'inizio era stato choc per i giallorossi, che al 5? hanno perso Veretout per infortunio e al 9? avevano subito la rete dello United con l'ottimo Bruno Fernandes. Infortuni anche per Spinazzola e Pau Lopez, finendo i cambi (record in Europa League). A pochi secondi dalla fine del primo tempo, grave errore di Ibanez che regala palla a Cavani che da solo davanti a Mirante, fallisce il 2-2. nella ripresa black-out dei capitolini che concedono 5 ...

