Cristina Marino dice sì agli sgarri a tavola ma il giorno dopo si rimedia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 29 aprile 2021)la nascita della piccola Nina la sua mamma,, si è presa il tempo giusto per lei per rimettersi in forma. Solo un po’ di pausa dall’allenamento ma sempre un occhio attento alla dieta eprosegue così sempre, ogni, fa parte del suo lavoro. Si concede però deglima anche suglici sono delle regole. La compagna di Luca Argentero consiglia a tutti come fare tra dieta e sport. Basta mezz’ora di allenamento al, sempre, basta ascoltare il proprio corpo e muoversi ovunque ci si trovi, insomma basta volerlo. Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport la splendidaconfida che anche lei asseconda le sue ...