Cristiano Ronaldo, Mayorga e le accuse di stupro: la donna chiede 65 milioni di risarcimento? (Di giovedì 29 aprile 2021) Kathryn Mayorga, l’ex modella che accusa Cristiano Ronaldo di averla violentata in un hotel di Las Vegas nel 2009, non si arrende. Secondo quanto riporta il Mirror, Mayorga avrebbe chiesto un maxi risarcimento da 65 milioni di euro, comprese le spese legali. Nel 2010 la donna aveva accettato di sottoscrivere un accordo da circa 300 mila euro per non portare il caso in tribunale, ma tre anni fa ha deciso di presentare una nuova denuncia presso le autorità di Las Vegas, sostentendo che quando aveva firmato quell’accordo era incapace di intendere e di volere. L’attaccante della Juventus non ha mai negato il rapporto sessuale con la ragazza, ma ha sempre rigettato con forza le accuse di violenza dichiarando a più riprese di come Mayorga ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Kathryn, l’ex modella che accusadi averla violentata in un hotel di Las Vegas nel 2009, non si arrende. Secondo quanto riporta il Mirror,avrebbe chiesto un maxida 65di euro, comprese le spese legali. Nel 2010 laaveva accettato di sottoscrivere un accordo da circa 300 mila euro per non portare il caso in tribunale, ma tre anni fa ha deciso di presentare una nuova denuncia presso le autorità di Las Vegas, sostentendo che quando aveva firmato quell’accordo era incapace di intendere e di volere. L’attaccante della Juventus non ha mai negato il rapporto sessuale con la ragazza, ma ha sempre rigettato con forza ledi violenza dichiarando a più riprese di come...

ESPNFC : Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - btsportfootball : Since CR7 left Real Madrid, in the #UCL... ? 15 - Karim Benzema ? 14 - Cristiano Ronaldo ?? - romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? De Ligt ???? Bonucci ???? Alex Sandro ???? Cuadrado ???? Bentancur ???? Arthur ???? McKennie ????… - Angelredblack1 : RT @sportmediaset: Cristiano Ronaldo, Kathryn #Mayorga chiede 56 milioni di sterline di risarcimento. #SportMediaset - sportmediaset : Cristiano Ronaldo, Kathryn #Mayorga chiede 56 milioni di sterline di risarcimento. #SportMediaset -