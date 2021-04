Cristiano Ronaldo, chiesto risarcimento di 65 milioni dall’accusa per presunto stupro (Di giovedì 29 aprile 2021) Si riaccende il caso delle accuse di scuse di Kathryn Mayorga Nuovi guai per Cristiano Ronaldo e questa volta lontano dal campo visto che il portoghese non sta vivendo, nemmeno lì, un momento positivo con il gol che manca da quattro giornate e qualche malumore di troppo. Riemerge anche la vicenda delle accuse di Kathryn Mayorga: la modella aveva accusato il numero 7 dei bianconeri di stupro e ora, secondo quanto spiega “Il Mirror”, avrebbe chiesto un super risarcimento. Si parla di 56 milioni di sterline (circa 65 milioni di €) di risarcimento per il “dolore e la sofferenza” causati da tutta la storia. Vengono chiesti 20 milioni di euro come “danno morale” 20 milioni per il futuro e 20 come danni riferiti all’atto ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Si riaccende il caso delle accuse di scuse di Kathryn Mayorga Nuovi guai pere questa volta lontano dal campo visto che il portoghese non sta vivendo, nemmeno lì, un momento positivo con il gol che manca da quattro giornate e qualche malumore di troppo. Riemerge anche la vicenda delle accuse di Kathryn Mayorga: la modella aveva accusato il numero 7 dei bianconeri die ora, secondo quanto spiega “Il Mirror”, avrebbeun super. Si parla di 56di sterline (circa 65di €) diper il “dolore e la sofferenza” causati da tutta la storia. Vengono chiesti 20di euro come “danno morale” 20per il futuro e 20 come danni riferiti all’atto ...

Advertising

ESPNFC : Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - btsportfootball : Since CR7 left Real Madrid, in the #UCL... ? 15 - Karim Benzema ? 14 - Cristiano Ronaldo ?? - ZZiliani : LA NOTIZIA DEL GIORNO. Cristiano #Ronaldo ha chiesto alla #Juventus di prolungare di altre due stagioni il suo cont… - 361_magazine : Nuovi guai per #CristianoRonaldo - klaeivanov : @adeliyaivanov cristiano ronaldo e non lo spiego nemmeno il perché -