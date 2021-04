Crisi per gli smartphone Huawei, produttore fuori dalla top 5 mondiale (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli smartphone Huawei sono sempre meno l’oggetto dei desideri dei consumatori mondiali. Si tratta di un dato di fatto inconfutabile che è possibile analizzare grazie all’analisi di IDC (International Data Corporation), società specializzata in informazioni di mercato e servizi di consulenza. Quest’ultima ha appena pubblicato i numeri sulle spedizioni globali di smartphone nel primo trimestre del 2021. Proprio il produttore cinese ne esce fuori non certo in maniera positiva. Prima di passare ai dati specifici di Huawei, c’è da dire che nonostante la perdurante pandemia di coronavirus, nella primissima parte del 2021 sono stati venduti nel mondo ben 346 milioni di unità di smartphone, con un aumento su base annua del 25,5%. Di questa crescita non ha certo beneficiato ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Glisono sempre meno l’oggetto dei desideri dei consumatori mondiali. Si tratta di un dato di fatto inconfutabile che è possibile analizzare grazie all’analisi di IDC (International Data Corporation), società specializzata in informazioni di mercato e servizi di consulenza. Quest’ultima ha appena pubblicato i numeri sulle spedizioni globali dinel primo trimestre del 2021. Proprio ilcinese ne escenon certo in maniera positiva. Prima di passare ai dati specifici di, c’è da dire che nonostante la perdurante pandemia di coronavirus, nella primissima parte del 2021 sono stati venduti nel mondo ben 346 milioni di unità di, con un aumento su base annua del 25,5%. Di questa crescita non ha certo beneficiato ...

