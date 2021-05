Covid, volo dall’India a Roma: 9% positivi all’arrivo (Di giovedì 29 aprile 2021) La variante indiana e il terribile aumento dei contagi da coronavirus in India spaventano l’Italia, che blocca gli arrivi dal Paese ma anche dal Bangladesh. Intanto, però, è atterrato ieri all’aeroporto di Fiumicino un volo proveniente dall’India con 223 persone a bordo: al termine dello screening, il 9% fra passeggeri ed equipaggio è risultato positivo al Covid. “Ieri sera alle 21.15 è atterrato all’Aeroporto di Fiumicino il volo proveniente dall’India con a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell’equipaggio. Alle 22 sono iniziate le operazioni delle Uscar che sono andate avanti fino a tarda notte. In 23 sono risultati positivi ai tamponi (percentuale positivi a bordo 9%). Sono risultati positivi anche due componenti dell’equipaggio. Siamo ora in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021) La variante indiana e il terribile aumento dei contagi da coronavirus in India spaventano l’Italia, che blocca gli arrivi dal Paese ma anche dal Bangladesh. Intanto, però, è atterrato ieri all’aeroporto di Fiumicino unprovenientecon 223 persone a bordo: al termine dello screening, il 9% fra passeggeri ed equipaggio è risultato positivo al. “Ieri sera alle 21.15 è atterrato all’Aeroporto di Fiumicino ilprovenientecon a bordo 213 passeggeri e 10 componenti dell’equipaggio. Alle 22 sono iniziate le operazioni delle Uscar che sono andate avanti fino a tarda notte. In 23 sono risultatiai tamponi (percentualea bordo 9%). Sono risultatianche due componenti dell’equipaggio. Siamo ora in ...

fattoquotidiano : I VOLI DI STATO DELLA CASELLATI Da maggio 2020 l'aereo blu si è alzato in volo 124 volte, anche per andare in Sard… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che vieta l'ingresso, da qualsiasi punto d… - Corriere : Volo dall’India a Fiumicino: positivi 23 passeggeri su 223 - hagakure_jfp : Vabbè, ma ora basta! Ecchecazzo. #COVID19 #India - FPuggini : RT @fattoquotidiano: I VOLI DI STATO DELLA CASELLATI Da maggio 2020 l'aereo blu si è alzato in volo 124 volte, anche per andare in Sardegn… -