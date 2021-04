Covid – Vietato l’ingresso a chi proviene da India, Bangladesh, Sri Lanka (Di giovedì 29 aprile 2021) – Il Ministro della Salute – informa un comunicato del ministero – ha firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh oltre che in India. Il provvedimento inoltre, visto l’ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei due Paesi, rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia autorizzate al rientro. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha poi firmato un’ordinanza che proroga di 15 giorni le misure di contenimento relative agli arrivi dai Paesi europei. Nella stessa ordinanza si estendono le misure di divieto di ingresso, previste per India e Bangladesh, anche allo Sri Lanka. Il rientro da questi Paesi – precisa il ministero – sarà ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 aprile 2021) – Il Ministro della Salute – informa un comunicato del ministero – ha firmato una nuova ordinanza che vieta, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche inoltre che in. Il provvedimento inoltre, visto l’ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei due Paesi, rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia autorizzate al rientro. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha poi firmato un’ordinanza che proroga di 15 giorni le misure di contenimento relative agli arrivi dai Paesi europei. Nella stessa ordinanza si estendono le misure di divieto di ingresso, previste per, anche allo Sri. Il rientro da questi Paesi – precisa il ministero – sarà ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, in India 1 milione di nuovi casi in tre giorni. Speranza: “Vietato l’ingresso in Italia a chi è stato nel Pa… - TgLa7 : #Covid: Speranza, vietato ingresso in Italia a chi e' stato in India. In ultimi 14 giorni. Ordinanza, tampone e quarantena a residenti - AiseStampa : Covid: vietato l’ingresso in Italia anche dallo Sri Lanka - rscano : RT @andreaganduglia: @rscano @robersperanza La lotta al fumo in epoca covid è un'altra occasione persa. Il fumo andrebbe vietato in qualunq… - andreaganduglia : @rscano @robersperanza La lotta al fumo in epoca covid è un'altra occasione persa. Il fumo andrebbe vietato in qual… -