Covid Veneto, Zaia: "Oggi 935 contagi". Dati 29 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 935 i nuovi contagi di coronavirus in Veneto secondo i Dati del bollettino di Oggi, 29 aprile, illustrato dal presidente della regione Luca Zaia. Da ieri si registrano altri 17 morti, che portano a 11.316 il totale dei decessi da Covid nella regione dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.041 tamponi, l'indice di positività è al 2,59%. In Veneto i casi totali di coronavirus sono 411.111, mentre attualmente i positivi sono 22.255. Scendono ancora i pazienti in ospedale: sono 1.478, con una riduzione di 30 unità rispetto a ieri. Di questi, 1.275 sono ricoverati in area non critica (-26) e 203 in terapia intensiva (-4). Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, Zaia nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 935 i nuovidi coronavirus insecondo idel bollettino di, 29, illustrato dal presidente della regione Luca. Da ieri si registrano altri 17 morti, che portano a 11.316 il totale dei decessi danella regione dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.041 tamponi, l'indice di positività è al 2,59%. Ini casi totali di coronavirus sono 411.111, mentre attualmente i positivi sono 22.255. Scendono ancora i pazienti in ospedale: sono 1.478, con una riduzione di 30 unità rispetto a ieri. Di questi, 1.275 sono ricoverati in area non critica (-26) e 203 in terapia intensiva (-4). Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale,nel ...

