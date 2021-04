Covid, variante indiana: isolati i passeggeri arrivati a Roma da Nuova Delhi (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono atterrati ieri sera alle 20.20 all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, 210 passeggeri provenienti dall’India. E subito sono scattate le misure sanitarie rafforzate. Perché la Nuova variante del Covid indiana, la B.1.617, sembra ancora più contagiosa delle precedenti, e non è un caso che in India il numero dei contagi abbia subito un notevole incremento negli ultimi giorni. La Regione Lazio ha deciso ieri, in accordo con la Protezione Civile, di inasprire le misure di prevenzione per i passeggeri in arrivo dall’India. Così i 210 arrivati ieri sera da Nuova Delhi, dopo i tamponi effettuati al terminal 5, sono stati trasferiti in gran parte allo Sheraton Hotel Parco ‘de Medici, gli altri nella cittadella militare della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono atterrati ieri sera alle 20.20 all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, 210provenienti dall’India. E subito sono scattate le misure sanitarie rafforzate. Perché ladel, la B.1.617, sembra ancora più contagiosa delle precedenti, e non è un caso che in India il numero dei contagi abbia subito un notevole incremento negli ultimi giorni. La Regione Lazio ha deciso ieri, in accordo con la Protezione Civile, di inasprire le misure di prevenzione per iin arrivo dall’India. Così i 210ieri sera da, dopo i tamponi effettuati al terminal 5, sono stati trasferiti in gran parte allo Sheraton Hotel Parco ‘de Medici, gli altri nella cittadella militare della ...

