Covid | tassisti in piazza a Torino | siamo ridotti alla fame

Advertising

cittAgora : Interpellanza - L'assessore Sacco risponde a @EleonoraArtesio su contributo governativo ai tassisti (emerg. Covid):… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tassisti

ANSA Nuova Europa

"Vogliamo i nostri soldi": la rabbia deidi Torino esplode davanti a Palazzo di Città tra petardi e fumogeni. Sono oltre duecento quelli che protestano. "Siamo ridotti alla fame e dalle istituzioni non vediamo nessun segno", urlano ...... ivengono minacciati e rapinati. Ora rischiamo anche di ammalarci. Eppure per senso civico, più che per i guadagni, non ci siamo mai rifiutati di trasportare i malati di- 19". Anche ..."Vogliamo i nostri soldi": la rabbia dei tassisti di Torino esplode davanti a Palazzo di Città tra petardi e fumogeni. Sono oltre duecento quelli che protestano. (ANSA) ...Manifestazione a Firenze oggi dei taxi: percorso del corteo in città, orari e motivi della protesta dei tassisti. Previsti disagi al traffico ...