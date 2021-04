Covid, superati i 4 milioni di casi in Italia da inizio pandemia. Sale il tasso di positività (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 14.320 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.385. Sono invece 288 le vittime in un giorno (ieri 344). In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.009.208, i morti 120.544. Gli attualmente positivi sono invece 438.709 (-4.062 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.449.955 (+18.088). Sono 330.075 i tamponi molecolari eantigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 336.336 . Il tasso di positività è del 4,3% (+0,3% rispetto a ieri, quando era stato del 4%). Sono 2.640 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, in calo di 71 unità rispetto a ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 14.320 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.385. Sono invece 288 le vittime in un giorno (ieri 344). In totale idall’dell’epidemia sono 4.009.208, i morti 120.544. Gli attualmente positivi sono invece 438.709 (-4.062 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.449.955 (+18.088). Sono 330.075 i tamponi molecolari eantigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 336.336 . Ildiè del 4,3% (+0,3% rispetto a ieri, quando era stato del 4%). Sono 2.640 i pazienti ricoverati in terapia intensiva perin, in calo di 71 unità rispetto a ...

Advertising

BasicLifeSupp : Covid. Oggi 14.320 nuovi casi e 288 decessi. Superati i 4 mln di contagiati - albertocaldana : RT @HuffPostItalia: Covid, superati i 4 milioni di casi in Italia da inizio pandemia. Sale il tasso di positività - tusciaweb : Coronavirus, superati i 4 milioni di casi Roma - Il Covid-19 sfonda il tetto dei 4 milioni di casi in Italia. Un d… - HuffPostItalia : Covid, superati i 4 milioni di casi in Italia da inizio pandemia. Sale il tasso di positività - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, nelle ultime 24 ore 14.320 nuovi casi e 288 decessi con 330.075 tamponi | Superati i 4 milioni di malati in Ita… -