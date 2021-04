Covid, stabili i contagi nei paesi bergamaschi: sono circoscritti a gruppi familiari. In provincia 102 casi ogni 100 mila abitanti (Di giovedì 29 aprile 2021) A Castro, Corna Imagna e Costa di Mezzate le incidenze maggiori, ma in tutto poche decine di persone. Bolgare ha 65 positivi, ma non è variante indiana. A livello provinciale 102 contagiati ogni centomila abitanti. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 29 aprile 2021) A Castro, Corna Imagna e Costa di Mezzate le incidenze maggiori, ma in tutto poche decine di persone. Bolgare ha 65 positivi, ma non è variante indiana. A livellole 102aticento

Advertising

GiaPettinelli : Covid: Fvg, stabili terapie intensive, in calo altri reparti - Friuli V. G. - - statodelsud : Covid: Fvg, stabili terapie intensive, in calo altri reparti - Pino__Merola : Covid: Fvg, stabili terapie intensive, in calo altri reparti - PalermoToday : Covid, contagi stabili in Sicilia e in calo nel Palermitano: giù i ricoveri, ma ci sono 30 morti… - UmbriaDomani : Covid Umbria, stabili positivi e terapie intensive: 98 nuovi casi e 187 guariti -