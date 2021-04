Covid, Sileri “Niente panico sulla variante indiana” (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ogni volta che esce una variante si genera il panico, bisognerebbe essere più attenti nella comunicazione -ha affermato Sileri-. Non necessariamente le varianti sono più aggressive o contagiose, ma in ogni caso saremo capaci di reagire”. Lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri (M5S), intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus.Sulle riaperture: “Bisogna essere cauti come è stato il governo con le riaperture, credo che questo sia il giusto compromesso tra prudenza e coraggio. Tra 15 giorni si valuteranno i numeri e si valuterà come procedere. Pressing della Lega su coprifuoco? Era già evidente che si sarebbe rivalutata la situazione in base all’andamento dei dati, è poco auspicabile che ci possa essere un coprifuoco che duri per tutta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ogni volta che esce unasi genera il, bisognerebbe essere più attenti nella comunicazione -ha affermato-. Non necessariamente le varianti sono più aggressive o contagiose, ma in ogni caso saremo capaci di reagire”. Lo dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo(M5S), intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus.Sulle riaperture: “Bisogna essere cauti come è stato il governo con le riaperture, credo che questo sia il giusto compromesso tra prudenza e coraggio. Tra 15 giorni si valuteranno i numeri e si valuterà come procedere. Pressing della Lega su coprifuoco? Era già evidente che si sarebbe rivalutata la situazione in base all’andamento dei dati, è poco auspicabile che ci possa essere un coprifuoco che duri per tutta ...

