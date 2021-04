Covid Sicilia, oggi 1.061 contagi e 23 morti: bollettino 29 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 1.061 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 29 aprile. Registrati inoltre altri 23 morti, che portano il totale dei decessi a 5.391 da inizio pandemia. I dimessi/guariti della Regione sono in totale 176.991 (+1.166) mentre gli attuali positivi 25.244 (-128). Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 1.061 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 29. Registrati inoltre altri 23, che portano il totale dei decessi a 5.391 da inizio pandemia. I dimessi/guariti della Regione sono in totale 176.991 (+1.166) mentre gli attuali positivi 25.244 (-128). Powered by WPeMatico

