Covid Russia, 3mila contagi a Mosca: nuovo record da gennaio (Di giovedì 29 aprile 2021) Covid Russia, le autorità hanno confermato un aumento record di casi di coronavirus: sono 9mila in un giorno, 3mila solo a Mosca. Il centro operativo nazionale per la lotta alla pandemia ha precisato che nelle ultime 24 ore sono stati confermati 9.284 casi, quasi 1.500 in più rispetto al giorno precedente, e 364 decessi, portando il totale rispettivamente a 4.796.557 e 109.731. Mosca è la città con più contagi, 3.215 nuovi casi e 56 decessi, seguita da San Pietroburgo, con 716 infezioni e 27 morti. E’ la prima volta, da gennaio, che Mosca supera i 3mila contagi. I cittadini russi guariti dal Covid-19, invece, sono 4.419.540. L’Ufficio nazionale per la protezione dei consumatori, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021), le autorità hanno confermato un aumentodi casi di coronavirus: sono 9mila in un giorno,solo a. Il centro operativo nazionale per la lotta alla pandemia ha precisato che nelle ultime 24 ore sono stati confermati 9.284 casi, quasi 1.500 in più rispetto al giorno precedente, e 364 decessi, portando il totale rispettivamente a 4.796.557 e 109.731.è la città con più, 3.215 nuovi casi e 56 decessi, seguita da San Pietroburgo, con 716 infezioni e 27 morti. E’ la prima volta, da, chesupera i. I cittadini russi guariti dal-19, invece, sono 4.419.540. L’Ufficio nazionale per la protezione dei consumatori, ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russia Covid: arrivati in India gli aiuti dalla Russia Secondo un comunicato del ministero degli Esteri di Delhi, Putin ha espresso "solidarietà con il popolo indiano e col suo governo e ha riconfermato che la Russia offrirà tutto il sostegno possibile". ...

Russia, Navalny riappare in pubblico smagrito: "Uno scheletro". Chiusi i suoi uffici Restrizioni anche per il Fondo Anticorruzione dell'attivista russo approfondimento Covid: dalla Russia a Dubai, i Paesi che offrono il vaccino ai turisti È in corso un processo contro gli uffici ...

