Covid, positivi alla variante indiana 23 passeggeri sbarcati nell'aeroporto di Fiumicino

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivi Covid, positivi alla variante indiana 23 passeggeri sbarcati nell'aeroporto di Fiumicino Tutte le persone risultate positive e i contatti stretti dei positivi sono stati inviati in un Covid Hotel per l'isolamento. Voglio ringraziare i nostri operatori, le Uscar guidate da Pierluigi ...

VOLOTEA ANNUNCIA LA NUOVA ROTTA BRINDISI - MILANO LINATE Inoltre, è attiva una copertura Covid - 19: i passeggeri risultati positivi a un test PCR, potranno richiedere il rimborso completo della prenotazione, tasse incluse, per sé e per tutti i passeggeri ...

Covid: 13.385 positivi, 344 vittime - Sanità Agenzia ANSA Covid Ragusa, positivi ancora in aumento: ecco tutti i dati Salgono a 1.553 i positivi al virus Covid 19 in provincia di Ragusa. Oggi 29 aprile, secondo i dati del bollettino dell’Asp di Ragusa in totale sono 1.553 di cui 1.474 in isolamento domicliare, 62 ...

A Fiumicino sbarcano 213 passeggeri indiani: il 9% è positivo, in isolamento Sono 23 i passeggeri provenienti dall’India risultati positivi al Covid-19 e atterrati nella serata di ieri all’aeroporto di Fiumicino. Il volo, proveniente dall’India con destinazione lo scalo romano ...

