Covid, “per vaccinazioni Italia in coda a grandi Paesi Ue” (Di giovedì 29 aprile 2021) Covid Italia oggi, il nostro Paese avanza nella vaccinazione della popolazione, ma finisce in coda tra i grandi Paesi europei per la percentuale di adulti che hanno ricevuto almeno una dose. Secondo il rapporto settimanale dell’Ecdc, aggiornato al 25 aprile, l’Italia ha iniettato almeno una dose di vaccino al 24,8% della popolazione adulta, contro il 28,1% della Germania, il 26,7% della Francia, il 27,6% della Spagna e il 24,9% della Polonia. Il ritmo della vaccinazione nel nostro Paese è leggermente aumentato rispetto alla settimana precedente (è stato vaccinato rispetto all’ultimo rapporto il 3,5% della popolazione adulta, contro il 3,2% nella settimana precedente), ma gli altri grandi Paesi Ue hanno accelerato di più. Lo ‘spread vaccinale’ rispetto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021)oggi, il nostro Paese avanza nella vaccinazione della popolazione, ma finisce intra ieuropei per la percentuale di adulti che hanno ricevuto almeno una dose. Secondo il rapporto settimanale dell’Ecdc, aggiornato al 25 aprile, l’ha iniettato almeno una dose di vaccino al 24,8% della popolazione adulta, contro il 28,1% della Germania, il 26,7% della Francia, il 27,6% della Spagna e il 24,9% della Polonia. Il ritmo della vaccinazione nel nostro Paese è leggermente aumentato rispetto alla settimana precedente (è stato vaccinato rispetto all’ultimo rapporto il 3,5% della popolazione adulta, contro il 3,2% nella settimana precedente), ma gli altriUe hanno accelerato di più. Lo ‘spread vaccinale’ rispetto ...

