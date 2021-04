Covid, Palermo torna arancione. Orlando: “Non cambia niente” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Palermo da rosso ad arancione? Non cambia niente”. Così il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando, a margine della viccinazione a Villa Zito dei senzatetto della città torna a fare appello ai palermitani perché adottino tutte le cautele per frenare i contagi del Covid. mra/abr/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) “da rosso ad? Non”. Così il sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca, a margine della viccinazione a Villa Zito dei senzatetto della cittàa fare appello ai palermitani perché adottino tutte le cautele per frenare i contagi del. mra/abr/trg su Il Corriere della Città.

Advertising

rep_palermo : A Palermo divieto di accesso in spiaggia, nuove restrizioni anti Covid per il 1° maggio [di Claudia Brunetto] [aggi… - CorriereCitta : Covid, Palermo torna arancione. Orlando: “Non cambia niente” - NewSicilia : 'L'1 e il 2 maggio rischiano di essere la nuova Pasqua e la nuova Pasquetta' #Newsicilia - rep_palermo : Covid, dalla Regione 15 milioni di euro per il bonus ai sanitari e operatori Seus in prima linea [aggiornamento del… - GiornaleLORA : Palermo Covid. Nuove restrizioni per il fine settimana del primo maggio. Divieto di accesso alle spiagge ed altro -