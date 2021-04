Covid, news. In arrivo 2,5 milioni dosi di vaccino. Somministrazioni +275%. LIVE (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono circa 2 milioni e mezzo le dosi di vaccini che giungeranno entro la giornata all'hub nazionale di Pratica di Mare. Lo rende noto il commissario straordinario Figliuolo: oltre 2 milioni di Vaxzevria (Astra Zeneca), più di 270 mila di Moderna e circa 160 mila di Janssen (Johnson & Johnson). In India le vittime del Covid hanno superato quota 200mila Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono circa 2e mezzo ledi vaccini che giungeranno entro la giornata all'hub nazionale di Pratica di Mare. Lo rende noto il commissario straordinario Figliuolo: oltre 2di Vaxzevria (Astra Zeneca), più di 270 mila di Moderna e circa 160 mila di Janssen (Johnson & Johnson). In India le vittime delhanno superato quota 200mila

