Covid, news. Bollettino di oggi: 14.320 contagi su 330.075 tamponi. I morti sono 288. LIVE (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo l'ok dell'Ema, i vaccini potrebbero essere disponibili per l'estate. Dal Cdm via libera al Recovery plan. Intanto la variante indiana del virus fa sempre più paura: gli Stati Uniti hanno consigliato ai propri cittadini di lasciare il Paese. In Italia Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che vieta l'ingresso da India, Bangladesh e Sri Lanka. Il 9% dei passeggeri del volo atterrato ieri sera a Roma da New Delhi è risultato positivo

