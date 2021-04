Covid, news. A Fiumicino arrivato volo dall’India con 23 positivi su 223. LIVE (Di giovedì 29 aprile 2021) Il volo dell'Air India proveniente da Delhi aveva a bordo anche 28 bambini e tre neonati. I passeggeri sono stati tutti sottoposti ad un tampone antigenico eseguito dalle squadre Uscar. Intanto l'Italia supera le 120 mila vittime. Respinte in Senato le mozioni di sfiducia a Speranza. "Non si fa politica su una grande epidemia", dice il ministro. L'Italia deve inviare il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza a Bruxelles entro domani. In India le vittime del Covid hanno superato quota 200mila Leggi su tg24.sky (Di giovedì 29 aprile 2021) Ildell'Air India proveniente da Delhi aveva a bordo anche 28 bambini e tre neonati. I passeggeri sono stati tutti sottoposti ad un tampone antigenico eseguito dalle squadre Uscar. Intanto l'Italia supera le 120 mila vittime. Respinte in Senato le mozioni di sfiducia a Speranza. "Non si fa politica su una grande epidemia", dice il ministro. L'Italia deve inviare il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza a Bruxelles entro domani. In India le vittime delhanno superato quota 200mila

