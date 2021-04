Covid nel Lazio, il bollettino di giovedì 29 aprile 2021: 1.124 nuovi casi e 27 morti (Di giovedì 29 aprile 2021) nel Lazio 1.124 nuovi casi su oltre 37mila test tra tamponi e antigenici e 27 morti nelle ultime 24 ore. Nel bollettino dell'Assessorato regionale alla Salute vengono comunicati anche 1.380 nuovi ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 aprile 2021) nel1.124su oltre 37mila test tra tamponi e antigenici e 27nelle ultime 24 ore. Neldell'Assessorato regionale alla Salute vengono comunicati anche 1.380...

DSantanche : #Speranza, che nel suo libro vedeva nella tragedia del #Covid un’occasione per “rifondare un’egemonia culturale del… - SkyTG24 : Covid, focolaio dopo una festa per bambini: 100 positivi nel Bresciano - FrancescoBonif1 : Nel marzo di un anno fa @matteorenzi chiese una commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, per accertare event… - madliber : RT @ArturoMarghera: 783 morti sul lavoro più altri 306 in itinere. Totale 1089 morti sul lavoro nel 2019. La tragedia di giudicare inelutta… - VittorioFerram1 : RT @marcell16895275: @angelogiorgian2 vuole ascoltare questo signore, nel video rilascia una dichiarazione dei fatti inizio Covid-19 nelle… -