Covid: Moratti, 'in Lombardia somministrate oltre 3mln dosi vaccino, presto altre 750mila' (Di giovedì 29 aprile 2021) Milano, 29 apr.(Adnkronos) - In Lombardia "sono state somministrate "3.141.902 dosi di vaccino, pari all'85% di quelle consegnateci. Siamo in attesa di altre 750 mila dosi in arrivo settimana prossima, di cui 315 mila di AstraZeneca. Già oggi abbiamo superato il mezzo milione di dosi somministrate a settimana, con una potenzialità di 700-750 mila dosi in 7 giorni che può crescere ulteriormente". Lo ha detto Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, intervenendo in audizione alla commissione sanità. "Sono 1.175.000 gli over 80 già vaccinati -sottolinea Moratti- e oltre 582 mila gli over 70. Confermiamo che saremo in grado, se ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Milano, 29 apr.(Adnkronos) - In"sono state"3.141.902di, pari all'85% di quelle consegnateci. Siamo in attesa di750 milain arrivo settimana prossima, di cui 315 mila di AstraZeneca. Già oggi abbiamo superato il mezzo milione dia settimana, con una potenzialità di 700-750 milain 7 giorni che può crescere ulteriormente". Lo ha detto Letizia, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, intervenendo in audizione alla commissione sanità. "Sono 1.175.000 gli over 80 già vaccinati -sottolinea- e582 mila gli over 70. Confermiamo che saremo in grado, se ...

