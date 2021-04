Covid | Moratti | ' al lavoro su green pass | ma non abbiamo ancora indicazioni da governo'

Advertising

infoitinterno : Covid, Moratti: Regione al lavoro su green pass, governo dia indicazioni - paoloangeloRF : Vaccini Covid, Bertolaso: oggi 115 mila iniezioni. Moratti: al lavoro per green pass. Chiudono i piccoli centri-… - infoitinterno : Vaccini anti Covid in Lombardia, Moratti: 'Oggi la Lombardia arriverà a 110 mila dosi' - MilanoSpia : Vaccini anti Covid in Lombardia, Moratti: 'Oggi la Lombardia arriverà a 110 mila dosi' - Italia_Notizie : Vaccini Covid, Moratti: «Oggi si arriva a 115 mila somministrazioni». La Lombardia chiude i piccoli centri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Moratti

Nella Lombardia che ha scelto di puntare su 76 grandi hub massivi e che corre al ritmo di 110 mila somministrazioni al giorno (è l'obiettivo che si intende raggiungere oggi), non c'è più spazio per i ...... realizzato e coordinato da Guido Bertolaso ": lo ha scritto su Twitter Letizia, ... ha affermato Guido Bertolaso , consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale anti, ...Milano, 29 apr.(Adnkronos) - In Lombardia "sono state somministrate "3.141.902 dosi di vaccino, pari all'85% di quelle consegnateci. Siamo in attesa di altre 750 mila dosi in arrivo settimana prossima ...Milano, 29 apr.(Adnkronos) - "Stiamo lavorando sul green pass, ma non abbiamo ancora indicazioni su questo dal governo. Indicazioni che riterremmo opportuno avere". Lo ha detto Letizia Moratti, vicepr ...