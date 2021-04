Covid: l’Italia supera i 4 milioni di positivi. Sono 14.320 quelli di oggi, 29 aprile. E 288 i morti (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 288 i morti per coronavirus, in Italia, oggi 29 aprile 2021 (ieri 344). E Sono 14.320 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.385. Con i test positivi delle ultime 24 ore l'Italia ha superato i 4 milioni di casi individuati. Sono per la precisione 4.009.208 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 29 aprile 2021)288 iper coronavirus, in Italia,292021 (ieri 344). E14.320 ial test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.385. Con i testdelle ultime 24 ore l'Italia hato i 4di casi individuati.per la precisione 4.009.208 L'articolo proviene da Firenze Post.

