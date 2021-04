Covid Liguria, oggi 301 contagi e 9 morti: bollettino 29 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 301 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 29 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9 morti. I guariti sono stati 413 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 152, Savona a 60, Imperia a 39 e La Spezia a 33. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 301 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 29. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9. I guariti sono stati 413 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 152, Savona a 60, Imperia a 39 e La Spezia a 33. Powered by WPeMatico

