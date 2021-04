Covid Liguria, oggi 301 contagi e 9 morti: bollettino 29 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 301 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 29 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9 morti. I guariti sono stati 413 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 152, Savona a 60, Imperia a 39 e La Spezia a 33. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 301 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 29. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9. I guariti sono stati 413 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 152, Savona a 60, Imperia a 39 e La Spezia a 33. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

rep_genova : Covid, in Liguria diminuiscono ancora i ricoverati. Toti: 'Rt a 0,84' [aggiornamento delle 19:43] - infoitsalute : Covid in Liguria: 301 nuovi positivi in 24 ore, 40 nella provincia di Imperia - GenovaOnline : Covid, calano i contagi in Liguria: 382 positivi ogni 100mila abitanti. Alisa proroga i piani terapeutici fino a fi… - enmacchi : Coronavirus, turismo in ginocchio ma mondo tech lancia Sanistory - BabboleoNews : Sono 595.536 le #dosi di #vaccino anti-#covid inoculate in #Liguria, pari al 92%, su 649.680 consegnate in #regione. -