Covid Lazio, oggi 1.124 contagi e 27 morti: bollettino 29 aprile (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 1.124 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 aprile nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 27 decessi. "oggi nel Lazio, su oltre 17mila tamponi (-586) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.124 casi positivi (+46), 27 decessi (-5) e +1.380 guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500". Lo riferisce l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, nel bollettino diffuso al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl e ...

