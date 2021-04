Covid | la Pfizer annuncia | “Presto pronto il vaccino per 12-15 di età”

Advertising

Agenzia_Italia : Il capo di BioNTech: 'Con i vaccini avremo l'immunità di gregge entro l'estate' - Agenzia_Ansa : Un medico di base di Falconara Marittima (Ancona) avrebbe somministrato soluzione fisiologica invece del vaccino an… - CarloBencini : RT @Open_gol: La propaganda ela disinformazione di Sputnik V contro gli altri vaccini anti Covid - donalduck70 : W la scienza... sempre Covid-19: Pfizer studia una pasticca per la cura, possibile rilascio entro fine anno - bisagnino : Vaccino Covid, l’annuncio di Pfizer: da giugno possibile uso sui ragazzi di 12-15 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pfizer

29 apr 10:39 BioNTech: vaccino per 12 - 15 anni in Ue a giugno L'azienda farmaceutica tedesca BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti -, prodotto in collaborazione con, ...Lombardia, stop AstraZeneca: solo richiami/ Vaccinie Moderna per 60 - 79 anni Tra tutte le ... BOLLETTINO VACCINI/ Oggi 25 aprile 17,5 milioni dosi: 500k al giorno da giovedì CLASSIFICA ...L'obiettivo fissato dal commissario è arrivare a 500mila somministrazioni al giorno. Ad oggi siamo a 358mila dosi giornaliere (il 15 aprile scorso eravamo sotto la soglia delle ...La Pfizer ha annunciato per l'estate l'arrivo del vaccino anti-Covid, destinato alle persone nella fascia di età tra i 12 ed i 15 anni ...