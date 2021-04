Covid, la fake news dei positivi riconosciuti dai medici e chiamati in cassa al supermercato (Di giovedì 29 aprile 2021) Da giorni circolano sui social e su Whatsapp delle fake news su fantomatici medici che, una volta al supermercato, riconoscono e segnalano alcuni dei loro pazienti positivi al Covid al direttore dell’attività commerciale. chiamati tramite gli altoparlanti alle casse o al punto accoglienza, i positivi si rivelano essere 6 o 7 a seconda delle versioni. Una vera e propria “leggenda metropolitana” che da settimane rimbalza sugli smartphone (e in alcuni casi anche su testate giornalistiche), alimenta il senso collettivo di paura per eventuali untori e dei luoghi chiusi frequentati. Una fake news che rischia anche di circolare ancora di più dopo i recenti controlli dei Nas nei supermercati per valutare la corretta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Da giorni circolano sui social e su Whatsapp dellesu fantomaticiche, una volta al, riconoscono e segnalano alcuni dei loro pazientialal direttore dell’attività commerciale.tramite gli altoparlanti alle casse o al punto accoglienza, isi rivelano essere 6 o 7 a seconda delle versioni. Una vera e propria “leggenda metropolitana” che da settimane rimbalza sugli smartphone (e in alcuni casi anche su testate giornalistiche), alimenta il senso collettivo di paura per eventuali untori e dei luoghi chiusi frequentati. Unache rischia anche di circolare ancora di più dopo i recenti controlli dei Nas nei supermercati per valutare la corretta ...

