Covid | Italia oltre 4 milioni casi | calano morti e ricoveri

Advertising

ivanscalfarotto : Oggi Italia Viva ha depositato il ddl per l'istituzione di una Commissione d’inchiesta sul Covid. Giusto che il Pa… - Ettore_Rosato : L’#India supera 200mila morti #covid,il presidente Draghi fa sapere che “l’Italia non farà mancare il proprio soste… - ItaliaViva : Covid, Italia Viva deposita DDL per l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta - CorriereUmbria : Altri 14.320 casi, l'Italia supera 4 milioni. 288 morti, ma calano ricoveri e positivi. Il bollettino #covid #dati… - xblunotte : RT @LaStampa: Procida prima isola Covid free d’Italia, il sindaco: “Solo così possiamo competere con Spagna e Grecia” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

e carcere Le misure "urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da- 19 in ... L', su questo, è in procedura d'infrazione dal dicembre 2020, sei mesi dopo che il governo Conte,...... difendere il patrimonio di biodiversità presente indai cambiamenti climatici e far tornare la ricerca italiana protagonista dopo l'emergenza'. E' quanto afferma il presidente della ...L'Italia supera i 4 milioni di casi accertati di coronavirus, con un incremento di 14.320 test positivi nelle ultime 24 ore, un livello ancora alto. (ANSA) ...Sono 14.320 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.385. Sono invece 288 le vittime in un giorno (ieri 344). Co ...